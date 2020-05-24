Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2020 ore 19:00
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VIABILITÀ DEL 24 MAGGIO 2020 ORE 18.50 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI PERCORRE LA STATALE APPIA NEI PRESSI DI TERRACINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE LOCALITA’ SAN BENEDETTO E PONTALTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CI SPOSTIAMO SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA; RESTANDO NEI PRESSI DELLA A12 TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’AURELIA, TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, A PARTIRE DA POMEZIA FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE LUNGO LA LITORANEA, CON CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI OSTIA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’TARDI
Servizio fornito da Astral