Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2020 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 24 MAGGIO 2020 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DI TERRACINA; AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA LE LOCALITA’ SAN BENEDETTO E PONTALTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

CI SPOSTIAMO SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA;

PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, A PARTIRE DA POMEZIA FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA ROMA LIDO, PER LAVORI NEL COMUNE DI OSTIA, A PARTIRE DALLE 21:00 DI STASERA E FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO LA CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA NELLA TRATTA ACILIA – COLOMBO; SEMPRE PER LAVORI, CIRCOLAZIONE SOSPESA ANCHE SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA: ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVE MB; CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;

