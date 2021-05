Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2021 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 24 MAGGIO 2021 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI

SULL’AURELIA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA ARANOVA E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE CERVETERI, IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO;

UN ALTRO INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULLA PONTINA, CON TRAFFICO BLOCCATO TRA POMEZIA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE DI APRILIA;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA CODE A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER LA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE;

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO PRIMA PORTA;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA TRAM 8, A CAUSA DI GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ LIMITATO A STAZIONE TRASTEVERE IN DIREZIONE GIANICOLENSE; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO CHIUSA VIA TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PIOPPI IN DIREZIONE PRENESTINA: POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER LA LINEA S04 DI ASTRAL SPA.

