Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2022 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 24 MAGGIO 2022 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E AURELIA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
SI STA IN CODA SULLA STATALE PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA PER UN CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS,
IN CHIUSURA ANCORA TRASPORTO PUBBLICO, IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ASTRAL LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA S15 ACILIA-PIRAMIDE
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI E CODE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE DIREZIONE APPIA
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BEGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN CHIUSURA ANCORA TRASPORTO PUBBLICO, IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ASTRAL LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA S15 ACILIA-PIRAMIDE
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