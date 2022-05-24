Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2022 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 24 MAGGIO 2022 ORE 905 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRASALARIA ED ARDEATINA E PIU AVANTI TRA PISANA ED AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PISANA ED OSTIENSE, ARDEATINA EROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE SALARIA E CASSIA
SUL TRATOT URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFIFCO INTENSO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E PORTONACCIO DIREZIONE TANGNEZIALE EST
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA APIRLIA E POMEZIA DIREZIONE ROMA
RIMAMENDO SULLA STATALE PONTINA UN CANTIERE A CURA DI ANAS RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREIZONE PONTE ID NONA
IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOILI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DLEL’0AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
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