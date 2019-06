Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI, CASILINA E ARDEATINA

CON RIPERCUSSIONI, CODE DA TOR VERGATA SINO AL RACCORDO

FORTI DISAGI SULLA VIA PONTINA, PER UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE DA POMEZIA FINO AL BIVIO PER VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE ROMA

MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SPOSTIAMOCI SULLA VIA FLAMINIA, ANCHE QUI INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIOEN CENTRO

PRIME CODE SU VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI A VIA DELLA STAZIONE AURELIA

INFINE, SULLA CRISTOFOR COLOMBO CODE SULLA VIA DEL MARE E SULLA PARALLELA VIA OSTIENSE, TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, E’ IN PROGRAMMA PER DOMANI UNO SCIOPERO DI 24 ORE NELLA RETE GESTITA DA ATAC, SONO PREVISTE LE FASCIE DI GARANZIA

POSSIBILI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLE LINEE NOTTURNE

LA PROTESTA NON COINVOLGE LE LINEE COTRAL, DI ROMA TPL E TRENITALIA

