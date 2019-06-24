Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI, CASILINA E ARDEATINA
CON RIPERCUSSIONI, CODE DA TOR VERGATA SINO AL RACCORDO
FORTI DISAGI SULLA VIA PONTINA, PER UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE DA POMEZIA FINO AL BIVIO PER VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE ROMA
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SPOSTIAMOCI SULLA VIA FLAMINIA, ANCHE QUI INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIOEN CENTRO
PRIME CODE SU VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI A VIA DELLA STAZIONE AURELIA
INFINE, SULLA CRISTOFOR COLOMBO CODE SULLA VIA DEL MARE E SULLA PARALLELA VIA OSTIENSE, TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, E’ IN PROGRAMMA PER DOMANI UNO SCIOPERO DI 24 ORE NELLA RETE GESTITA DA ATAC, SONO PREVISTE LE FASCIE DI GARANZIA
POSSIBILI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLE LINEE NOTTURNE
LA PROTESTA NON COINVOLGE LE LINEE COTRAL, DI ROMA TPL E TRENITALIA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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