Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE ALCUNI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CHIUSO IL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E TORRENOVA PER UN INCIDENTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO
COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E DUE VETTURE
ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA
SULLA VIA PONTINA, RISOLTI L’INCIDENTE, AL MOMENTO CODE DA POMEZIA A CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE ROMA
CON RIPERCUSSIONI, CODE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI
CODE ANCHE SULLA VIA DEL MARE, IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DELLA PONTINA
ALTRE CODE SU VIA DI PRATICA, DA VIA DEL MARE A VILLAGGIO AZZURRO, IN DIREZIONE ROMA
RIENTRIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E AURELIA, POI CODE TRA ROMA-FIUMICINOE VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E CASILINA
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORD AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
INFINE, SULLA ROMA- FIUMICINO CODE TRA VIA NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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