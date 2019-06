Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO

INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE ALCUNI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CHIUSO IL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E TORRENOVA PER UN INCIDENTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO

COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E DUE VETTURE

ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA

SULLA VIA PONTINA, RISOLTI L’INCIDENTE, AL MOMENTO CODE DA POMEZIA A CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE ROMA

CON RIPERCUSSIONI, CODE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI

CODE ANCHE SULLA VIA DEL MARE, IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DELLA PONTINA

ALTRE CODE SU VIA DI PRATICA, DA VIA DEL MARE A VILLAGGIO AZZURRO, IN DIREZIONE ROMA

RIENTRIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E AURELIA, POI CODE TRA ROMA-FIUMICINOE VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E CASILINA

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORD AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

INFINE, SULLA ROMA- FIUMICINO CODE TRA VIA NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

GINA PANDOLFO

Servizio fornito da Astral