Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
E’ CHIUSO IL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E TORRENOVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO
NELL’INCIDENTE SONO RIMASTI COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E DUE VETTURE
ALL’INTENO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO
SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IN INTERNA
ORA CI SONO LE CONSUETE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA
SITUAZIONE ANALOGA CODE IN ESTERNA TRA FLAMINIA E CASAL DEL MARMO
ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, A SEGUIRE CODE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZISLE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, IN USCITA DATOR CERVARA AL RACCORDO
RAGGIUNGIAMO LA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SULLA VIA PONTINA CODE TRA SANTA PROCULA E POMEZIA POI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E ANCORA, SEMPRE SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO A VIA CARLO LEVI, TUTTO IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA VIA DEL MARE E SULLA PARALLELA VIA OSTIENSE, TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA ROMA-LIDO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA, A CAUSA DI UN GUASTO A UN TRENO
GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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