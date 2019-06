Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

FOCUS SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DOVE SONO RIMASTI COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E DUE VETTURE

E’ CHIUSO IL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E TORRENOVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO

ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO

SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PONTINA E VIA DEL MARE

NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA, PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA, ALTRE CODE TRA ROMA-FIUMICNO E PONTINA, TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E TRA PRENESTINA E NOMENTANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZISLE EST, IN DIREZIONE CENTRO

E, IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, POI CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO

SEMPRE SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO A VIA CARLO LEVI, TUTTO IN DIREZIONE ROMA

CODE SULLA VIA DEL MARE E SULLA PARALLELA VIA OSTIENSE, TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA ROMA-LIDO LA CIRCOLAZIONE E’ FORTEMENTE RALLENTATA, A CAUSA DI UN GUASTO A UN TRENO

GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral