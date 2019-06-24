Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
FORTI DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEL QUALI SONO RIMASTI COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E DUE VETTURE
IL TRATTO DAL RACCORDO ANULARE A TORRENOVA, IN PRECEDENZA CHIUSO PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO
E’ STATO RIAPERTO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, INVECE E’ ANCORA CHIUSO
IN ALTERNATIVA PER CHI E’ DIRETTO A SUD DI ROMA SI CONSIGLIA DI ENTRARE A ROMA EST SULLA A24 ROMA-TERAMO O A TORRENOVA PERCORRENDO LA VIABILITÀ ORDINARIA
ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PROVOCA CODE TRA GLI SVINCOLI PRENESINA E BUFALOTTA
PROSEGUIMA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI MA PER TRAFFCIO INTENSO TRA FLAMINIA E CASSIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE POI CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ALTRO INCIDENTE
CODE IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO
SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO, CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
INCIDENTE ANCHE SULLA VIA APPIA CODE DAL BIVIO PER CIAMPINO A VIA DI FIORANELLO, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
CI SPOSTIAMO SU VIA ARDEATINA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VIA DI CASTEL DI LEVA A VIA DI FIORANELLO, IN ENTRATA A ROMA
SULLA VIA PONTINA, RALLENTAMENTI DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO POI CODE DAL RACCORDO A VIA CARLO LEVI, TUTTO IN DIREZIONE CENTRO
INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA ROMA-LIDO LA CIRCOLAZIONE E’ FORTEMENTE RALLENTATA, A CAUSA DI UN GUASTO A UN TRENO
GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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