Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO

INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

FORTI DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEL QUALI SONO RIMASTI COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E DUE VETTURE

IL TRATTO DAL RACCORDO ANULARE A TORRENOVA, IN PRECEDENZA CHIUSO PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO

E’ STATO RIAPERTO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE

NELLA DIREZIONE OPPOSTA, INVECE E’ ANCORA CHIUSO

IN ALTERNATIVA PER CHI E’ DIRETTO A SUD DI ROMA SI CONSIGLIA DI ENTRARE A ROMA EST SULLA A24 ROMA-TERAMO O A TORRENOVA PERCORRENDO LA VIABILITÀ ORDINARIA

ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PROVOCA CODE TRA GLI SVINCOLI PRENESINA E BUFALOTTA

PROSEGUIMA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI MA PER TRAFFCIO INTENSO TRA FLAMINIA E CASSIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE POI CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ALTRO INCIDENTE

CODE IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO

SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO, CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

INCIDENTE ANCHE SULLA VIA APPIA CODE DAL BIVIO PER CIAMPINO A VIA DI FIORANELLO, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA

CI SPOSTIAMO SU VIA ARDEATINA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VIA DI CASTEL DI LEVA A VIA DI FIORANELLO, IN ENTRATA A ROMA

SULLA VIA PONTINA, RALLENTAMENTI DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO POI CODE DAL RACCORDO A VIA CARLO LEVI, TUTTO IN DIREZIONE CENTRO

INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA ROMA-LIDO LA CIRCOLAZIONE E’ FORTEMENTE RALLENTATA, A CAUSA DI UN GUASTO A UN TRENO

GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO

