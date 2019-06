Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

RIAPERTA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD ANCHE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI

IL TRATTO, DAL RACCORDO A TORRENOVA, IN PRECEDENZA CHIUSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONEI A SEGUITO DI UN INCIDENTE PER CONSETIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO

LA VIABILITA’ IN DIREZINE ROPMA E’ STATA COMPLETAMENTE RIPRISTINATA

MENTRE IN DIREZIONE SUD, IL TRAFFICO SCORRE SOLO SU DUE CORSIE, AL MOMENTO SONO 2 I CHILOMETRI DI CODA SEGNALATI

FORTI RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE CODE, IN INTERNA TRA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA

E, IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD

PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE QUI PER UN INCIDENTE TRA TIBURTINA E NOMENTANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOLAZIOEN E’ TORNATA REGOLARE IN USCITA DA ROMA

SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INVECE CI SON CODE PER TRAFFICO INTENSO DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

MIGLIORTA LA SITUAZIOEN DEL TRAFFICO ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO, CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SULLA VIA APPIA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE DAL BIVIO PER CIAMPINO A VIA DI FIORANELLO, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

CI SPOSTIAMO SU VIA ARDEATINA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VIA DI CASTEL DI LEVA A VIA DI FIORANELLO, IN ENTRATA A ROMA

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA ROMA-LIDO LA CIRCOLAZIONE E’ FORTEMENTE RALLENTATA, A CAUSA DI UN GUASTO A UN TRENO

GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO

