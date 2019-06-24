Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RIAPERTA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD ANCHE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI
IL TRATTO, DAL RACCORDO A TORRENOVA, IN PRECEDENZA CHIUSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONEI A SEGUITO DI UN INCIDENTE PER CONSETIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO
LA VIABILITA’ IN DIREZINE ROPMA E’ STATA COMPLETAMENTE RIPRISTINATA
MENTRE IN DIREZIONE SUD, IL TRAFFICO SCORRE SOLO SU DUE CORSIE, AL MOMENTO SONO 2 I CHILOMETRI DI CODA SEGNALATI
FORTI RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE CODE, IN INTERNA TRA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA
E, IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD
PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE QUI PER UN INCIDENTE TRA TIBURTINA E NOMENTANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOLAZIOEN E’ TORNATA REGOLARE IN USCITA DA ROMA
SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INVECE CI SON CODE PER TRAFFICO INTENSO DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
MIGLIORTA LA SITUAZIOEN DEL TRAFFICO ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO, CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SULLA VIA APPIA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE DAL BIVIO PER CIAMPINO A VIA DI FIORANELLO, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
CI SPOSTIAMO SU VIA ARDEATINA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VIA DI CASTEL DI LEVA A VIA DI FIORANELLO, IN ENTRATA A ROMA
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA ROMA-LIDO LA CIRCOLAZIONE E’ FORTEMENTE RALLENTATA, A CAUSA DI UN GUASTO A UN TRENO
GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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