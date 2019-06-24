Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 FIRENZE-ROMA, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, IN DIREZIONE FIRENZE
IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
TUTTAVIA, I PUNTI CRITICI SONO
IL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI CODE D APORTONACIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
IL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA
LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO LA CIRCOLAZIONE, RISOLTO IL GUASTO A UN TRENO, E’ TORNATA REGOLARE
A ROMA DOMANI TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO, A CAUSA DELLO SCIOPERO DI 24 ORE, INDETTO IN ATAC DA ALCUNE SIGLE SINDACALI
NEL RIPSTTO DELLE FASCE DI GARANZIA
POSSIBILI STOP DALLE 08.30 ALLE 17.00 E DALLE 20.00 SINO A FINE SERVIZIO
SU BUS, TRAM, FILOBUS, METROPOLITANE
E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
QUESTA NOTTE LA PROTESTA POTRA’ AVERE RIPERCUSSIONI ANCHE SUL SERVIZIO DELLE LINEE NOTTURNE N
NELLA NOTTE TRA MARTEDI’ E MERCOLEDI’ POSSIBILI RIPERCUSSIONI ANCHE DOPO LA MEZZANOTTE SU 12 LINEE ATTIVE SINO ALLE 2 DI NOTTE, REGOLARI LE LINEE N
SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE COTRAL, TPL E TRENITALIA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO
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