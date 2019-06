Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

SULLA A1 FIRENZE-ROMA, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, IN DIREZIONE FIRENZE

IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

TUTTAVIA, I PUNTI CRITICI SONO

IL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI CODE D APORTONACIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

IL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA

LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA ROMA-LIDO LA CIRCOLAZIONE, RISOLTO IL GUASTO A UN TRENO, E’ TORNATA REGOLARE

A ROMA DOMANI TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO, A CAUSA DELLO SCIOPERO DI 24 ORE, INDETTO IN ATAC DA ALCUNE SIGLE SINDACALI

NEL RIPSTTO DELLE FASCE DI GARANZIA

POSSIBILI STOP DALLE 08.30 ALLE 17.00 E DALLE 20.00 SINO A FINE SERVIZIO

SU BUS, TRAM, FILOBUS, METROPOLITANE

E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

QUESTA NOTTE LA PROTESTA POTRA’ AVERE RIPERCUSSIONI ANCHE SUL SERVIZIO DELLE LINEE NOTTURNE N

NELLA NOTTE TRA MARTEDI’ E MERCOLEDI’ POSSIBILI RIPERCUSSIONI ANCHE DOPO LA MEZZANOTTE SU 12 LINEE ATTIVE SINO ALLE 2 DI NOTTE, REGOLARI LE LINEE N

SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE COTRAL, TPL E TRENITALIA

