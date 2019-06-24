Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 FIRENZE-ROMA, RIMSOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, IN DIREZIONE FIRENZE
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
NEL COMPLESSO TRAFFICO E’ SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE E’ SOPSESA TRA LE STAZIONI DI MACCARESE E LADISPOLI, PER PROBLEMI TECNICI SULLA LINEA
I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI SINO A 15 MINUTI
A ROMA DOMANI TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO, A CAUSA DELLO SCIOPERO DI 24 ORE, INDETTO IN ATAC DA ALCUNE SIGLE SINDACALI
NEL RIPSTTO DELLE FASCE DI GARANZIA
POSSIBILI STOP DALLE 08.30 ALLE 17.00 E DALLE 20.00 SINO A FINE SERVIZIO
SU BUS, TRAM, FILOBUS, METROPOLITANE
E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
GIA’ DA QUESTA NOTTE LA PROTESTA POTRA’ AVERE RIPERCUSSIONI SUL SERVIZIO DELLE LINEE NOTTURNE N
E NELLA NOTTE TRA MARTEDI’ E MERCOLEDI’ POSSIBILI RIPERCUSSIONI ANCHE DOPO LA MEZZANOTTE SU 12 LINEE ATTIVE SINO ALLE 2 DI NOTTE, REGOLARI LE LINEE N
SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE COTRAL, TPL E TRENITALIA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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