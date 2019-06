Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA;

SI SEGNALANO INVECE LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIGNA CLARA E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE A ROMA, DOMANI, QUESTO È A RISCHIO PER LO SCIOPERO DI 24 ORE, INDETTO IN ATAC DA ALCUNE SIGLE SINDACALI.

NEL RISPETTO DELLE FASCE DI GARANZIA POSSIBILI STOP DALLE 08.30 ALLE 17.00 E DALLE 20.00 SINO A FINE SERVIZIO SU BUS, TRAM, FILOBUS, METROPOLITANE

E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO.

GIA’ DA QUESTA NOTTE LA PROTESTA POTRA’ AVERE RIPERCUSSIONI SUL SERVIZIO DELLE LINEE NOTTURNE N

E NELLA NOTTE TRA MARTEDI’ E MERCOLEDI’ POSSIBILI RIPERCUSSIONI ANCHE DOPO LA MEZZANOTTE SU 12 LINEE ATTIVE SINO ALLE 2 DI NOTTE, REGOLARI LE LINEE N

SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE COTRAL, TPL E TRENITALIA.

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral