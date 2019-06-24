Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGITA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA;
PERMANGONO INVECE LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIGNA CLARA E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE A ROMA, DOMANI, QUESTO È A RISCHIO PER LO SCIOPERO DI 24 ORE, INDETTO IN ATAC DA ALCUNE SIGLE SINDACALI.
NEL RISPETTO DELLE FASCE DI GARANZIA POSSIBILI STOP DALLE 08.30 ALLE 17.00 E DALLE 20.00 SINO A FINE SERVIZIO SU BUS, TRAM, FILOBUS, METROPOLITANE
E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO.
GIA’ DA QUESTA NOTTE LA PROTESTA POTRA’ AVERE RIPERCUSSIONI SUL SERVIZIO DELLE LINEE NOTTURNE N
E NELLA NOTTE TRA MARTEDI’ E MERCOLEDI’ POSSIBILI RIPERCUSSIONI ANCHE DOPO LA MEZZANOTTE SU 12 LINEE ATTIVE SINO ALLE 2 DI NOTTE, REGOLARI LE LINEE N
SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE COTRAL, TPL E TRENITALIA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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