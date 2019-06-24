Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA LA BUFALOTTA E LA CASILINA, E, AVANTI, RALLENTAMENTI TRA LA PISANA E CASAL DEL MARMO;
SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
SULLA SALARIA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI;
PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA, RALLENTAMENTI TRA PANTANO E LA BORGHESIANA E, PROSEGUENDO, TRA VIA DI TORRENOVA E TORRE MAURA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA PONTINA, CODE ALL’ALTEZZA DELLA LOCALITA’ CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA; SEMPRE SULLA PONTINA, FORTI RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE SI RALLENTA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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