Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA BUFALOTTA E L’APPIA E, AVANTI, TRA LA PISANA E CASAL DEL MARMO;
SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
SULLA TIBURTINA SI RALLENTA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA, RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE SI RALLENTA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral