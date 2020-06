Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 7,20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA

MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E ROMA TERAMO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR

SULLA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO VIA CASILINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI TORRENOVA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE

IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA DANTE DA MAIANO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA

IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO A FONTE DI PAPA TRA VIA DI VALLE RICCA E VIA ANGELO BANTI NELLE DUE DIREZIONI

