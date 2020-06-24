Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 7,20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
SULLA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA CASILINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI TORRENOVA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA DANTE DA MAIANO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO A FONTE DI PAPA TRA VIA DI VALLE RICCA E VIA ANGELO BANTI NELLE DUE DIREZIONI
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