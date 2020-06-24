Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 8,05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
MENTRE IN SENSO CONTRARIO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI PRATICA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI
SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO LA PROVINCIALE ARIANA AD ARTENA UN CANTIERE STRADALE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA NAPOLI E VIA DEI PETTIROSSI NEI DUE SENSI DI MARCIA
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