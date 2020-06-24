Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 08:15

di - 24 Giugno 2020 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 8,05 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
    MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E ROMA TERAMO
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
    PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
    MENTRE IN SENSO CONTRARIO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI PRATICA
    IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI
    SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
    PERCORRENDO LA PROVINCIALE ARIANA AD ARTENA UN CANTIERE STRADALE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA NAPOLI E VIA DEI PETTIROSSI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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