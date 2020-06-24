Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 8,35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA ED ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
RALLENTAMENTI IN VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA LA NOMENTANA BIS E VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI
MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A CECCHINA TRA VIA DELLA STAZIONE E VIA ITALIA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE IN VIA DI PRATICA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL ROMANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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