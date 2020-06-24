Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
IN VIA ARDEATINA SI STA IN CODA TRA DIVINO AMORE ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI E PIU AVANTI TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA NEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA PROVINCIALE ARIANA AD ARTENA UN CANTIERE STRADALE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA NAPOLI E VIA DEI PETTIROSSI NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONE
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