Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E ROMA TERMAO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
IN VIA ARDEATINA SI STA IN CODA TRA DIVINO AMORE ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
RALLENTAMENTI IN VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA LA NOMENTANA BIS E VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
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