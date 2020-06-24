Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 10:30

di - 24 Giugno 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
    MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE APPIA E ROMANINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
    SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA
    RIMANENDO SULLA VIA PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA A LATINA ALL’ALTEZZA DELLA MIGLIARA 43 IN DIREZIONE ROMA
    IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA TRA VIA CAMPOBELLO E PRATICA DI MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE IN VIA OSTIENSE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA ACILIA E VITINIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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