Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA
PERCORRENDO VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA TIBURTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SETTEVILLE E SETTECAMINI IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
RIMAMENDO IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO A TIVOLI TERME TRA VIA DELL’AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NEI DUE SENSI
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI E CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI
SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA ARDEATINA A TOR SAN LORENZO SI RALLENTA TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLE DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI
INFINE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral