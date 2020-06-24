Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA. A TERRACINA RALLENTAMENTI IN VIA ROMA. TRA VIA BADINO E LUNGOMARE MATTEOTTI NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULLA REGIONALE FLACCA A FONDI SI RALLENTA TRA VIA SANT’ANASTASIA E VIA DELLA TORTORA NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMANENDO SULLA VIA FLACCA SI STA IN CODA A PORTO SALVO ALL’ALTEZZA DI VIA SANT’AGOSTINO NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral