Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA

SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

RALLENTAMENTI IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA. A TERRACINA RALLENTAMENTI IN VIA ROMA. TRA VIA BADINO E LUNGOMARE MATTEOTTI NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SULLA REGIONALE FLACCA A FONDI SI RALLENTA TRA VIA SANT’ANASTASIA E VIA DELLA TORTORA NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIMANENDO SULLA VIA FLACCA SI STA IN CODA A PORTO SALVO ALL’ALTEZZA DI VIA SANT’AGOSTINO NELLE DUE DIREZIONI

