Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 15:30

DISAGI SULLA ROMA-TARQUINIA, TRATTO CHIUSO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN FIAMME ALL’ALTYEZZA DEL KM 35, IN DIREZIONE ROMA.

SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO

CODE DI 2 CHILOMETRI IN DIREZIONE ROMA E 3 IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA CODE

TRA VIA FONTANA MORELLA E VIA FURBARA SASSO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

USCITA OBBLIGATORIA SANTA SEVERA CON RIENTRO A CERVETERI, DOPO AVER PERCORSO L’AURELIA PER CHI E’ DIRETTO A ROMA E PERCORSO INVERSO PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

SUL RACCORDO ANULARE CHIUSO LO SVINCOLO SALARIA, IN CARREGGIATA INTERNA

AL KM 19.900, UN MEZZO PESANTE SI E’ RIBALTATO E C’E DISPERSIONE DICARICO

ALTRO INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE TRA VIA DI PRATICA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

