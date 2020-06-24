Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 15:30

di - 24 Giugno 2020 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    DISAGI SULLA ROMA-TARQUINIA, TRATTO CHIUSO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN FIAMME ALL’ALTYEZZA DEL KM 35, IN DIREZIONE ROMA.
    SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO
    CODE DI 2 CHILOMETRI IN DIREZIONE ROMA E 3 IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA CODE
    TRA VIA FONTANA MORELLA E VIA FURBARA SASSO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    USCITA OBBLIGATORIA SANTA SEVERA CON RIENTRO A CERVETERI, DOPO AVER PERCORSO L’AURELIA PER CHI E’ DIRETTO A ROMA E PERCORSO INVERSO PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    SUL RACCORDO ANULARE CHIUSO LO SVINCOLO SALARIA, IN CARREGGIATA INTERNA
    AL KM 19.900, UN MEZZO PESANTE SI E’ RIBALTATO E C’E DISPERSIONE DICARICO
    ALTRO INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE TRA VIA DI PRATICA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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