Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA ROMA-TARQUINIA, E’ STAT RIAPERTO IL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
RESTA CHIUSO IL TRATTO, IN DIREZIONE ROMA, PER LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DI UN MEZZO PESANTE IN FIAMME ALL’ALTEZZA DEL KM 35
PER CHI E’ DIRETTO A ROMA PUO’ USCIRE A SANTA SEVERA E RIENTRARE A CERVETERI, DOPO AVER PERCORSO LA STATALE AURELIA
COE A TRATTI SULLA VIA AURELIA TRA SANTA SEVERA E MARINA DI CERVETERI, IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO ANULARE RESTA CHIUSO LO SVINCOLO SALARIA, IN CARREGGIATA INTERNA
AL KM 19.900, PER UN MEZZO PESANTE SI E’ RIBALTATO CON CONSEGUENTE DISPERSIONE DI CARICO
SEMPRE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E LAURENTINA E ALL’ALTEZZA DELL’APPIA
SULLA VIA PONTINA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE, TRA VIA DI PRATICA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA
PROSEGUIAMO SULLA VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, TRA PAVONA E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA TRA LE LOCALITA’ DI TORRE GAIA E BORGHESIANA, NELLE DUE
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral