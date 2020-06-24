Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 17.05 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, SPENTA L’AUTO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO
IL TRAFFICO E’ SBLOCCATO, IN DIREZIONE FIRENZE, AL MOMENTO SONO 4 I CHILOMETRI DI CODA IN AUMENTO, IL TRAFFICO TRANSITA SU DUE CORSIE
NELLO STESSO TRATTO, MA IN DIREZIONE ROMA TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE E’ AL MOMENTO SCORREVOLE
FORTI DISAGI SULLA ROMA-TARQUINIA, RIAPERTO IL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
RESTA CHIUSO IN DIREZIONE ROMA, SONO ANCORA IN CORSO LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL UN MEZZO PESANTE IN FIAMME ALL’ALTEZZA DEL KM 35, ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO
PER IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA USCITA OBBLIGATA SANTA SEVERA, DA QUI SI PERCORRE LA VIA AURELIA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CERVETERI
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA, CODE TRA SANTA SEVERA E MARINA DI CERVETERI, IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO ANULARE RIAPERTO LO SVINCOLO SALARIA, IN CARREGGIATA INTERNA
AL KM 19.900, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN MEZZO PESANTE E’ RIBALTATO CON CONSEGUENTE DISPERSIONE DI CARICO
SEMPRE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E PRENESTINA
E, NEL SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral