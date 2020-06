Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 17.05 GINA PANDOLFO

IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, SPENTA L’AUTO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO

IL TRAFFICO E’ SBLOCCATO, IN DIREZIONE FIRENZE, AL MOMENTO SONO 4 I CHILOMETRI DI CODA IN AUMENTO, IL TRAFFICO TRANSITA SU DUE CORSIE

NELLO STESSO TRATTO, MA IN DIREZIONE ROMA TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE E’ AL MOMENTO SCORREVOLE

FORTI DISAGI SULLA ROMA-TARQUINIA, RIAPERTO IL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

RESTA CHIUSO IN DIREZIONE ROMA, SONO ANCORA IN CORSO LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL UN MEZZO PESANTE IN FIAMME ALL’ALTEZZA DEL KM 35, ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO

PER IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA USCITA OBBLIGATA SANTA SEVERA, DA QUI SI PERCORRE LA VIA AURELIA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CERVETERI

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA, CODE TRA SANTA SEVERA E MARINA DI CERVETERI, IN DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO ANULARE RIAPERTO LO SVINCOLO SALARIA, IN CARREGGIATA INTERNA

AL KM 19.900, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN MEZZO PESANTE E’ RIBALTATO CON CONSEGUENTE DISPERSIONE DI CARICO

SEMPRE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E PRENESTINA

E, NEL SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

