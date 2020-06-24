Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 17:15

di - 24 Giugno 2020 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 17.05 GINA PANDOLFO
    BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, SPENTA L’AUTO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO
    IL TRAFFICO E’ SBLOCCATO, IN DIREZIONE FIRENZE, AL MOMENTO SONO 4 I CHILOMETRI DI CODA IN AUMENTO, IL TRAFFICO TRANSITA SU DUE CORSIE
    NELLO STESSO TRATTO, MA IN DIREZIONE ROMA TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE E’ AL MOMENTO SCORREVOLE
    FORTI DISAGI SULLA ROMA-TARQUINIA, RIAPERTO IL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    RESTA CHIUSO IN DIREZIONE ROMA, SONO ANCORA IN CORSO LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL UN MEZZO PESANTE IN FIAMME ALL’ALTEZZA DEL KM 35, ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO
    PER IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA USCITA OBBLIGATA SANTA SEVERA, DA QUI SI PERCORRE LA VIA AURELIA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CERVETERI
    INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA, CODE TRA SANTA SEVERA E MARINA DI CERVETERI, IN DIREZIONE ROMA
    SUL RACCORDO ANULARE RIAPERTO LO SVINCOLO SALARIA, IN CARREGGIATA INTERNA
    AL KM 19.900, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN MEZZO PESANTE E’ RIBALTATO CON CONSEGUENTE DISPERSIONE DI CARICO
    SEMPRE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E PRENESTINA
    E, NEL SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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