Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 17.35 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA ROMA-TARQUINIA, RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, IN DIREZIONE ROMA IN CORSO LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEI POMPIERI DEL MEZZO PESANTE IN FIAMME
PER CHI E’ DIRETTO A ROMA USCITA OBBLIGATORIA SANTA SEVERA DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI PER 2 CHILOMETRI, ED E POSSIBILE RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CERVETERI DOPO AVER PERCORSO LA STATALE AURELIA
ANCHE QUI DISAGI, CODE A TRATTI DA SANTA SEVERA A MARINA DI CERVETERI, RICORDIAMO IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, SPENTA L’AUTO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO, AL MOMENTO SONO 6 I CHILOMETRI DI CODA, IN DIREZIONE FIRENZE
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO
LA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, NELLE DUE DIREZIONI
LA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E IL RACCORDO, NELLE DUE
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE TIBURTINA E PRENESTINA
A SEGUIRE TRA TUSCOLANA E APPIA
ANCHE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral