Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 17:45

SULLA ROMA-TARQUINIA, RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, IN DIREZIONE ROMA IN CORSO LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEI POMPIERI DEL MEZZO PESANTE IN FIAMME

PER CHI E’ DIRETTO A ROMA USCITA OBBLIGATORIA SANTA SEVERA DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI PER 2 CHILOMETRI, ED E POSSIBILE RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CERVETERI DOPO AVER PERCORSO LA STATALE AURELIA

ANCHE QUI DISAGI, CODE A TRATTI DA SANTA SEVERA A MARINA DI CERVETERI, RICORDIAMO IN DIREZIONE ROMA

CI SPOSTIAMO IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, SPENTA L’AUTO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO, AL MOMENTO SONO 6 I CHILOMETRI DI CODA, IN DIREZIONE FIRENZE

PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO

LA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, NELLE DUE DIREZIONI

LA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E IL RACCORDO, NELLE DUE

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE TIBURTINA E PRENESTINA

A SEGUIRE TRA TUSCOLANA E APPIA

ANCHE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

