Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO

SULLA A1 FIRENZA-ROMA, TERMINATE LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO CODE IN DIMINUZIONE, ORA LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO, VERSO FIRENZE

CODE ANCHE NEL SENSO OPPOSTO

SULLA ROMA-TARQUINIA, RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, IN DIREZIONE ROMA IN CORSO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO

PER CHI E’ DIRETTO A ROMA USCITA OBBLIGATORIA SANTA SEVERA DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI PER 2 CHILOMETRI, ED E’ POSSIBILE RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CERVETERI DOPO AVER PERCORSO LA STATALE AURELIA

ANCHE QUI DISAGI, CODE A TRATTI DA SANTA SEVERA A MARINA DI CERVETERI, RICORDIAMO IN DIREZIONE ROMA

CI SPOSTIAMO SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA OLGIATA E LA STORTA E IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI

CODE A TRATTI ANCHE SULLE VIE NOMENTANA E TIBURTINA RISPETTIVAMENTE

TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE

E TRA TIVOLI TERME E SETTECAMINI, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA GLI SVINCIOLI LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

NEL SENSO OPPOSTO, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA A 24 E PRENESTINA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DOI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

