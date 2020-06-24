Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA A1 FIRENZA-ROMA, TERMINATE LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO CODE IN DIMINUZIONE, ORA LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO, VERSO FIRENZE
CODE ANCHE NEL SENSO OPPOSTO
SULLA ROMA-TARQUINIA, RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, IN DIREZIONE ROMA IN CORSO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO
PER CHI E’ DIRETTO A ROMA USCITA OBBLIGATORIA SANTA SEVERA DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI PER 2 CHILOMETRI, ED E’ POSSIBILE RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CERVETERI DOPO AVER PERCORSO LA STATALE AURELIA
ANCHE QUI DISAGI, CODE A TRATTI DA SANTA SEVERA A MARINA DI CERVETERI, RICORDIAMO IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA OLGIATA E LA STORTA E IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI
CODE A TRATTI ANCHE SULLE VIE NOMENTANA E TIBURTINA RISPETTIVAMENTE
TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE
E TRA TIVOLI TERME E SETTECAMINI, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA GLI SVINCIOLI LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
NEL SENSO OPPOSTO, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA A 24 E PRENESTINA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DOI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral