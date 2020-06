Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO

SULLA ROMA-TARQUINIA, ANCORA CHIUSO IL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, IN DIREZIONE ROMA, IN CORSO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO

PER CHI E’ DIRETTO A ROMA USCITA OBBLIGATORIA SANTA SEVERA E DA QUI, DOPO AVER PERCORSO LA STATALE AURELIA E’ POSSIBILE RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CERVETERI

INCOLONNAMENTI PER 3 CHILOMETRI, CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA, CODE A TRATTI DA SANTA SEVERA A MARINA DI CERVETERI, RICORDIAMO IN DIREZIONE ROMA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE,

IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCIOLI PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

E, NEL SENSO OPPOSTO, IN INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA A24

SULLA REGIONALE FLACCA, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI RIO VLARO, SIAMO TRA SPERLONGA E TERRACINA

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI SGURGOLA

STIMATI RITARDI SINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DOI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

