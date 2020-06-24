Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
DISAGI SULLA ROMA-TARQUINIA, RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, IN DIREZIONE ROMA, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DI UN MEZZO PESANTE IN FIAMME AL KM 35, CHI E’ DIRETTO A ROMA DEVE USCIRE A SANTA SEVERA DA QUI PROSEGUIRE SULLA STATALE AURELIA DOVE CINO 4 CHILOMETRI DI CODA, E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CERVETERI
SUL POSTO SONO PRESENTI LA POLIZIA STRADALE, I VIGILI DEL FUOCO, IL PERSONALE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA E I MEZZI DI SOCCORSO MECCANICO.
SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA
SEMPRE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO
LA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E COLLEVERDE E ALL’ALTAZZA DI TOR LUPARA, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ANCHE LA VIA CASILIA TRA TORRE GAIA E PANTANO, NEI DUE SENSI
MENTRE, SULLA REGIONALE FLACCA, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI RIO CLARO, SIAMO TRA SPERLONGA E TERRACINA, NELLE DUE
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI SGURGOLA, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
I TRENI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 40 MINUTI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DOI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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