Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 19:45

SULLA ROMA-TARQUINIA, TERMINATE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO, E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, IN DIREZIONE ROMA

CODE TRA SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA

CODE A TRATTI SULLA VIA AURELIA, TRA SANTA MARINELLA E MARINA DI CERVETERI, NEI DUE CASI VERSO ROMA

CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI QUIANCHE PER UN INCIDNETE

ANDIAMO SULLA REGIONALE FLACCA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA TRA TERRACINA E SPEROLGA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIENTRAMO A ROMA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

