Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 20:30

di - 24 Giugno 2020 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
    BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA ROMA-TARQUINIA TERMINATE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEL MEZZO PESANTE, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA SEVERA
    CODE, ANCHE SE IN DIMINUZIONE SULLA STATALE AURELIA TRA FURBARA E MARINA DI CERVETERI, NEI DUE CASI, IN DIREZIONE ROMA
    SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL SETTIMO CANCELLO E VILLAGGIO TOGNAZZI, NELLE DUE DIREZIONI, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE
    LE ALTRE NOTIZIE
    SULLA A24 ROMA-TERAMO RICORDIAMO LA CHIUSURA NOTTURNA TRA VICOVARO-MANDELA E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE ROMA
    IN FASCIA ORARIA 22-06.00, ALFINE DI CONSENTIRE LE VERIFICHE TECNICHE SU ALCUNI VIADOTTI A CURA DI STRADE DEI PARCHI
    USCITA OBBLIGATORIA E RIENTRO RISPETTIVAMENTE VICOVARO E CASTEL MADAMA O TIVOLI, RICORDIAMO IN DIREZIONE ROMA
    TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER SABATO 27 GIUGNO
    SULLA REGIONALE FLACCA PROSEGUONO I LAVORI A CURA DI ASTRAL DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE
    IN VARI TRATTI TRA I KM 5+800 E 20+100 SARA’ ATTIVO IL SENSO UNCO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO FINO A ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SIAMO TRA LE LOCALITA’ DI RIO CLARO E PIANA SANT’AGOSTINO
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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