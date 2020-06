Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO

SULLA ROMA-TARQUINIA TERMINATE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEL MEZZO PESANTE, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA SEVERA

CODE, ANCHE SE IN DIMINUZIONE SULLA STATALE AURELIA TRA FURBARA E MARINA DI CERVETERI, NEI DUE CASI, IN DIREZIONE ROMA

SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL SETTIMO CANCELLO E VILLAGGIO TOGNAZZI, NELLE DUE DIREZIONI, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE

SULLA A24 ROMA-TERAMO RICORDIAMO LA CHIUSURA NOTTURNA TRA VICOVARO-MANDELA E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE ROMA

IN FASCIA ORARIA 22-06.00, ALFINE DI CONSENTIRE LE VERIFICHE TECNICHE SU ALCUNI VIADOTTI A CURA DI STRADE DEI PARCHI

USCITA OBBLIGATORIA E RIENTRO RISPETTIVAMENTE VICOVARO E CASTEL MADAMA O TIVOLI, RICORDIAMO IN DIREZIONE ROMA

TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER SABATO 27 GIUGNO

SULLA REGIONALE FLACCA PROSEGUONO I LAVORI A CURA DI ASTRAL DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE

IN VARI TRATTI TRA I KM 5+800 E 20+100 SARA’ ATTIVO IL SENSO UNCO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO FINO A ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SIAMO TRA LE LOCALITA’ DI RIO CLARO E PIANA SANT’AGOSTINO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

