Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2021 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2021 ORE 08:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
FORTI DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE BLOCCA IL TRAFFICO IN CARREGGITA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E LA CASSIA BIS; MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E APPIA;
TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24, TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
CODE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA VERSO ROMA;
E SI STA IN CODA ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E VIA DEL CASALE DI S. BASILIO NELLE DUE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE A ROMA SONO ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO: BUS IN STRADA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 14:30 ALLE 17:30, E IL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00; IL SERVIZIO È ATTIVO ANCHE PER LE PROVINCE DI LATINA E RIETI.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral