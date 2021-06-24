Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2021 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2021 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRASE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SUL RACCORDO ANULARE A COMPLICARE LA SITUAZIONE DUE INCIDENTI, IL PRIMO CHE HA COMPORTATO LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, ORA RIAPERTA PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO
CODE TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E ARDEATINA, AL MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE
ALTRO INCIDENTE IN INTERNA CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E PISANA
SEMPRE IN INTERNA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E A24 E TRA CASILINA E APPIA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, NEI DUE CASI VERSO L’EUR
ANDIAMO IN A1, QUI PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CODE ALL’ALTEZZA DI GUIDONIA, IN DIREZIONE SUD
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
SULLA LINEA B1 DELLA METROPOLITANA, ANCORA INTERROTTO IL SERVIZIO SULL’INTERA LINEA, LA CAUSA, UN GUASTO TECNICO, E’ ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
E TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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