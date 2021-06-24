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Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2021 ore 18:45

di - 24 Giugno 2021 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2021 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
    BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRASE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    SUL RACCORDO ANULARE A COMPLICARE LA SITUAZIONE DUE INCIDENTI, IL PRIMO CHE HA COMPORTATO LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, ORA RIAPERTA PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO
    CODE TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E ARDEATINA, AL MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE
    ALTRO INCIDENTE IN INTERNA CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E PISANA
    SEMPRE IN INTERNA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E A24 E TRA CASILINA E APPIA
    SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, NEI DUE CASI VERSO L’EUR
    ANDIAMO IN A1, QUI PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CODE ALL’ALTEZZA DI GUIDONIA, IN DIREZIONE SUD
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
    SULLA LINEA B1 DELLA METROPOLITANA, ANCORA INTERROTTO IL SERVIZIO SULL’INTERA LINEA, LA CAUSA, UN GUASTO TECNICO, E’ ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
    E TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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