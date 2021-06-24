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Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2021 ore 20:30

di - 24 Giugno 2021 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2021 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
    BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    TRAFFICO IN DIMINUZIONE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
    TUTTAVIA, PERMANGONO CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E OSTIENSE
    E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
    IL TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA DAL 26 AL 29 GIUGNO
    IL RIPRISTINO DEL SERVIZIO E’ PREVISTO PER IL 30 GIUGNO ALLE ORE 13.00
    BUS AL POSTO DEI TRENI
    IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE ANCHE LA LINEA S04, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC
    RICORDIAMO CHE A ROMA LE LINEE S NON SARANNO ATTIVE NEL GIORNO FESTIVO DI MARTEDI’ 29 GIUGNO.
    ANCORA TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA LINEA B1 DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO E’ STATO RIPRISTINATO SULL’INTERA LINEA
    E’ TUTTO.
    GRAZIE PER AVERCI SEGUITO
    ASTRAL INFOMOBILITÀ VI AUGURA BUONA SERATA
    Servizio fornito da Astral

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