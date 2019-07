Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 24 LUGLIO 2019 ORE 07:20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARIA ROSARIA TORTOLA

INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA DA QUI SI RALLENTA FINO ALLA PONTINA

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

IN ENTRATA A ROMA CODE

SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE

SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL RACCORDO

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO

OGGI A CAUSA DI UNO SCIOPERO NAZIONALE

SI FERMERANNO PER 4 ORE DALLE 12.30 ALLE 16.30 BUS-TRAM-METROPOLITANE-FERROVIE ROMA NORD-ROMA LIDO- TERMINI CENTOCELLE CON ADESIONE DI ATAC ROMA TPL E COTRAL.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO LO SCIOPERO SI ARTICOLERA’ TRA LE ORE 9 E LE 17 I TRENI POTRANNO SUBIRE RITARDI CANCELLAZIONI O LIMITAZIONI. LE FRECCE CIRCOLERANNO REGOLARMENTE, GARANTITO IL LEONARDO EXPRESS.

SI FERMERANNO PER 24 ORE I TAXI E IL TRASPORTO MARITTIMO

PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

