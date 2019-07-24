Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 24 LUGLIO 2019 ORE 08:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARIA ROSARIA TORTOLA
INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CON UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 8+000 IN DIREZIONE ROMA TRA FIANO ROMANO E CASTELNUOVO DI PORTO. SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA PRESTARE ATTENZIONE
PASSIAMO AL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA DA QUI SI RALLENTA FINO ALLA PONTINA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI LA LA RUSTICA E LA NOMENTANA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTA CI SI INCOLONNA TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO
IN ENTRATA A ROMA CODE
SULLA COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE
SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL RACCORDO
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO
OGGI A CAUSA DI UNO SCIOPERO NAZIONALE
SI FERMERANNO PER 4 ORE DALLE 12.30 ALLE 16.30 BUS-TRAM-METROPOLITANE-FERROVIE ROMA NORD-ROMA LIDO- TERMINI CENTOCELLE CON ADESIONE DI ATAC ROMA TPL E COTRAL.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO LO SCIOPERO SI ARTICOLERA’ TRA LE ORE 9 E LE 17 I TRENI POTRANNO SUBIRE RITARDI CANCELLAZIONI O LIMITAZIONI. LE FRECCE CIRCOLERANNO REGOLARMENTE, GARANTITO IL LEONARDO EXPRESS.
SI FERMERANNO PER 24 ORE I TAXI E IL TRASPORTO MARITTIMO
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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