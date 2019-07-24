Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 24 LUGLIO 2019 ORE 09:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARIA ROSARIA TORTOLA
INZIAMO CON LA A1 MILANO NAPOLI CON
CODE PER INCIDENTE AVVENUTO AL KM 489 IN DIREZIONE ROMA TRA ATTIGLIANO E ORTE, MENTRE IN DIREZIONE NAPOLI SI STA IN FILA SEMPRE PER INCIDENTE AVVENUTO AL KM 625+000 TRA FROSINONE E CEPRANO
PASSIAMO AL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA PONTINA E ROMA FIUMICINO
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E PISANA. TRA LA ROMA FIUMICINO E LA LAURENTINA STESSA SITUAZIONE PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTA CI SI INCOLONNA TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO
CODE A TRATTI SULLA ROMA FIUMICINO IN ENTRATA TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO
SEMPRE N ENTRATA A ROMA CODE
SULLA COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE
SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO
OGGI A CAUSA DI UNO SCIOPERO NAZIONALE
SI FERMERANNO PER 4 ORE DALLE 12.30 ALLE 16.30 BUS-TRAM-METROPOLITANE-FERROVIE ROMA NORD-ROMA LIDO- TERMINI CENTOCELLE CON ADESIONE DI ATAC ROMA TPL E COTRAL.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO LO SCIOPERO SI ARTICOLERA’ TRA LE ORE 9 E LE 17 I TRENI POTRANNO SUBIRE RITARDI CANCELLAZIONI O LIMITAZIONI. LE FRECCE CIRCOLERANNO REGOLARMENTE, GARANTITO IL LEONARDO EXPRESS.
SI FERMERANNO PER 24 ORE I TAXI E IL TRASPORTO MARITTIMO
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral