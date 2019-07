Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 24 LUGLIO 2019 ORE 09:20 MARIA ROSARIA TORTOLA

INZIAMO CON LA A1 MILANO NAPOLI CON

CODE PER INCIDENTE AVVENUTO AL KM 489 IN DIREZIONE ROMA TRA ATTIGLIANO E ORTE, MENTRE IN DIREZIONE NAPOLI SI STA IN FILA SEMPRE PER INCIDENTE AVVENUTO AL KM 625+000 TRA FROSINONE E CEPRANO

PASSIAMO AL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA PONTINA E ROMA FIUMICINO

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E PISANA. TRA LA ROMA FIUMICINO E LA LAURENTINA STESSA SITUAZIONE PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTA CI SI INCOLONNA TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO

CODE A TRATTI SULLA ROMA FIUMICINO IN ENTRATA TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO

SEMPRE N ENTRATA A ROMA CODE

SULLA COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE

SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO

OGGI A CAUSA DI UNO SCIOPERO NAZIONALE

SI FERMERANNO PER 4 ORE DALLE 12.30 ALLE 16.30 BUS-TRAM-METROPOLITANE-FERROVIE ROMA NORD-ROMA LIDO- TERMINI CENTOCELLE CON ADESIONE DI ATAC ROMA TPL E COTRAL.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO LO SCIOPERO SI ARTICOLERA’ TRA LE ORE 9 E LE 17 I TRENI POTRANNO SUBIRE RITARDI CANCELLAZIONI O LIMITAZIONI. LE FRECCE CIRCOLERANNO REGOLARMENTE, GARANTITO IL LEONARDO EXPRESS.

SI FERMERANNO PER 24 ORE I TAXI E IL TRASPORTO MARITTIMO

