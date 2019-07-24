Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 24 LUGLIO 2019 ORE 11:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARIA ROSARIA TORTOLA
INIZIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI: RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 625+000 IN DIREZIONE NAPOLI, CODE RESIDUE PER RIPRISTINO MANTO STRADALE
PASSIAMO AL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA ANCHE PER INCIDENTE
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO
SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA
SEMPRE IN USCITA DA ROMA CODE SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI A SANTA MARIA DELLE MOLE
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO
OGGI A CAUSA DI UNO SCIOPERO NAZIONALE
SI FERMERANNO PER 4 ORE DALLE 12.30 ALLE 16.30 BUS-TRAM-METROPOLITANE-FERROVIE ROMA NORD-ROMA LIDO- TERMINI CENTOCELLE CON ADESIONE DI ATAC ROMA TPL E COTRAL.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO LO SCIOPERO SI ARTICOLERA’ TRA LE ORE 9 E LE 17 I TRENI POTRANNO SUBIRE RITARDI CANCELLAZIONI O LIMITAZIONI. LE FRECCE CIRCOLERANNO REGOLARMENTE, GARANTITO IL LEONARDO EXPRESS.
SI FERMERANNO PER 24 ORE I TAXI E IL TRASPORTO MARITTIMO
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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