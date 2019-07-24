Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 24 LUGLIO 2019 ORE 12:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARIA ROSARIA TORTOLA
SUL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA TUSCOLANA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO
CODE SULLA PONTINA IN USCITA DA ROMA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO, STESSA SITUAZIONE ALLE PORTE DI LATINA TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO
OGGI A CAUSA DI UNO SCIOPERO NAZIONALE
SI FERMERANNO PER 4 ORE DALLE 12.30 ALLE 16.30 BUS-TRAM-METROPOLITANE-FERROVIE ROMA NORD-ROMA LIDO- TERMINI CENTOCELLE CON ADESIONE DI ATAC ROMA TPL E COTRAL.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO LO SCIOPERO SI ARTICOLERA’ TRA LE ORE 9 E LE 17 I TRENI POTRANNO SUBIRE RITARDI CANCELLAZIONI O LIMITAZIONI. LE FRECCE CIRCOLERANNO REGOLARMENTE, GARANTITO IL LEONARDO EXPRESS.
SI FERMERANNO PER 24 ORE I TAXI E IL TRASPORTO MARITTIMO
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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