Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 24 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINAPANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN PRIMO PIANO LO SCIOPERO NAZIONALE CHE INTERESSA TUTTI I SETTORI (ESCLUSO IL TRASPORTO AEREO)
MERCOLEDI’ NERO DUNQUE, PER I TRASPORTI
L’AGITAZIONE E’ IN CORSO IN QUESTE ORE
POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 16.30 SU BUS, FILOBUS, METROPOLITANE E FERROVIE URBANE
NELLA CAPITALE, PER AGEVOLARE LA MOBILITA’ I VARCHI DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DIURNE, SONO STATI DISATTIVATI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, LA PROTESTA TERMINERA’ ALLE 17
SERVIZIO REGOLARE PER LE FRECCE E IL LEONARDO EXPRESS
L’AGITAZIONE DI 24 ORE COINVOLGE ANCHE IL TRASPORTO MARITTIMO E I TAXI
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
ORA LA VIABILITA’ SULLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA LITORANEA IN PROSSIMITA’ DI CAMPO ASCOLANO, NELLE DUE DIREZIONI
È TUTTO DA GINA PANDOLFO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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