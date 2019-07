Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 24 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINAPANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN PRIMO PIANO LO SCIOPERO NAZIONALE CHE INTERESSA TUTTI I SETTORI (ESCLUSO IL TRASPORTO AEREO)

MERCOLEDI’ NERO DUNQUE, PER I TRASPORTI

L’AGITAZIONE E’ IN CORSO IN QUESTE ORE

POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 16.30 SU BUS, FILOBUS, METROPOLITANE E FERROVIE URBANE

NELLA CAPITALE, PER AGEVOLARE LA MOBILITA’ I VARCHI DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DIURNE, SONO STATI DISATTIVATI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, LA PROTESTA TERMINERA’ ALLE 17

SERVIZIO REGOLARE PER LE FRECCE E IL LEONARDO EXPRESS

L’AGITAZIONE DI 24 ORE COINVOLGE ANCHE IL TRASPORTO MARITTIMO E I TAXI

LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

ORA LA VIABILITA’ SULLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA

QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA LITORANEA IN PROSSIMITA’ DI CAMPO ASCOLANO, NELLE DUE DIREZIONI

È TUTTO DA GINA PANDOLFO

