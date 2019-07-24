Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 24 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GINAPANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN PRIMO PIANO LO SCIOPERO NAZIONALE CHE INTERESSA TUTTI I SETTORI AD ECCEZIONE DEL TRASPORTO AEREO
L’AGITAZIONE E’ TERMINATA ALLE 16.30 NELLE RETI GESTITE DA ATAC, TPL E COTRAL
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, LA PROTESTA TERMINERA’ ALLE 17
SERVIZIO REGOLARE PER LE FRECCE E IL LEONARDO EXPRESS
RICORDIAMO CHE L’AGITAZIONE DI 24 ORE COINVOLGE ANCHE IL TRASPORTO MARITTIMO E I TAXI
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
ORA IL TRAFFICO
SUL RACCORDO ANULARE RALENTAMENTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI COLOMBO E APPIA
IN INTERNA, TRA TIBURTINA E PRENESTINA
CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA
SULLA PONTINA CODE TRA VACCARECCIA E CASTEL ROMANO, VERSO IL RACCORDO
E, TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE, DIREZIONE LATINA
INFINE, CODE SULLA ROMA-FIUMICINO
TRA L’AEROPORTO E LA LUNGA SOSTA, VERSO ROMA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA CASSINO-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA CASSINO E CASERTA PER UN INCENDIO NEI PRESSI DEI BINARI. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
È TUTTO DA GINA PANDOLFO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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