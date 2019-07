Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 24 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINAPANDOLFO

UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN PRIMO PIANO LO SCIOPERO NAZIONALE CHE HA INTERESSATO E INTERESSA TUTTI I SETTORI ESCLUSO IL TRASPORTO AEREO

L’AGITAZIONE E’ TERMINATA ALLE 16.30 NELLE RETI GESTITE DA ATAC, ROMATPL E COTRAL

E, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, LA PROTESTA E’ TERMINATA ALLE 17

RICORDIAMO CHE L’AGITAZIONE DI 24 ORE COINVOLGE ANCHE IL TRASPORTO MARITTIMO E I TAXI

LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

ORA IL TRAFFICO

SULLA VIA FLAMINIA PER UN INCIDENTE CODE TRA VALLE SPADANA E TRULLO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,

LA STRADA E’ CHIUSA TRA IL KM 29 E IL KM 32,

E’ STATO ISTITUITO UN BY PASS IN LOCALITA’ MONTEFALCO, VIETATO IL TRANSITO AI MEZZI CON CARICO SUPERIORE ALLE 3 TONNELLATE E MEZZO

ALTRO INCIDENTE SULLA STATALE APPIA ALL’ALTEZZA DI CISTERNA DI LATINA CODE NELLE DUE DIREZIONI

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD

IN INTERNA TRA CASSIAVEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E CASILINA

IL TRASPORTO FERROVIARIO

ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA CASSINO-NAPOLI TRA CASSINO E CASERTA PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DEI BINARI

RITARDI STIMATI DI 20 MINUTI PER I TRENI A LUNGA PERCORRENZA, CANCELLAZIONI O LIMITAZIONI PER I TRENI REGIONALI

ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO

È TUTTO

