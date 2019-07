Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 24 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINAPANDOLFO

APRIAMO CON LA FLAMINIA, LA STRADA E’ STATA CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA IL KM 29 E IL KM 32

E’ STATO ISTITUITO UN BY PASS IN LOCALITA’ MONTEFALCO, VIETATO IL TRANSITO AI MEZZI CON CARICO SUPERIORE ALLE 3 TONNELLATE E MEZZO

FORTI DISAGI, CODE DA CASTELNUOVO DI PORTO E IL BIVIO PER MORLUPO, INDIREZIONE NORD

SPOSTIAMOCI SULLA STATALE APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI CISTERNA DI LATINA NELLE DUE DIREZIONI

LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA

E SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA REDE VIARIA DEL TERRITORIO

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA TRA CASSIAVEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E CASILINA E TRA PISANA E CASAL DEL MARMO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO, IN USCITA

ALTRE CODE SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, VEROS ROMA

SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA PONTINA CODE RISPETTIVAMENTE

DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE

E DA SPINACETO A VIA VACCARECCIA, IN TUTTI I CASI VERSO LATINA

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA CASSINO-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE, SPENTO L’INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DEI BINARI E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA TRA CASSINO E CASERTA,

