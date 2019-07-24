Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 24 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINAPANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA FLAMINIA, LA STRADA E’ STATA CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA IL KM 29 E IL KM 32
E’ STATO ISTITUITO UN BY PASS IN LOCALITA’ MONTEFALCO, VIETATO IL TRANSITO AI MEZZI CON CARICO SUPERIORE ALLE 3 TONNELLATE E MEZZO
FORTI DISAGI, CODE DA CASTELNUOVO DI PORTO E IL BIVIO PER MORLUPO, INDIREZIONE NORD
SPOSTIAMOCI SULLA STATALE APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI CISTERNA DI LATINA NELLE DUE DIREZIONI
LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
E SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA REDE VIARIA DEL TERRITORIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA TRA CASSIAVEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E CASILINA E TRA PISANA E CASAL DEL MARMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO, IN USCITA
ALTRE CODE SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, VEROS ROMA
SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA PONTINA CODE RISPETTIVAMENTE
DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE
E DA SPINACETO A VIA VACCARECCIA, IN TUTTI I CASI VERSO LATINA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA CASSINO-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE, SPENTO L’INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DEI BINARI E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA TRA CASSINO E CASERTA,
È TUTTO DA GINA PANDOLFO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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