Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 24 LUGLIO 2019 ORE 20.20 GINAPANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SULLA CRISTOFORO COLOMBO UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DAL RACCORDO A VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE OSTIA

CI SPOSTIAMO SULLA VIA FLAMINIA

LA STRADA E’ STATA CHIUSA RICORDIAMO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA IL KM 29 E IL KM 32

E’ STATO ISTITUITO UN BY PASS IN LOCALITA’ MONTEFALCO, VIETATO IL TRANSITO AI MEZZI CON CARICO SUPERIORE ALLE 3 TONNELLATE E MEZZO

FORTI DISAGI, CODE DA CASTELNUOVO DI PORTO E IL BIVIO PER MORLUPO, INDIREZIONE NORD

INOLTRE, E’ STATO ISTITUITO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI BUS SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO,

GLI STESSI BUS, NON POTENDO PERCORRERE GLI ITINERARI ORIGINARI A CAUSA DELLA CHIUSURA DELLA STRADA, DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI

ORA I CANTIERI

RICORDIAMO SUL RACCORDO ANULARE I LAVORI NOTTURNI, SVOLTI DA ANAS

TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA, IN INTERNA

IN FASCIA ORARIA 09.30-06.00

SI TRATTA DI LAVORI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA GALLERIA CASSIA

IL TERMINE DEI LAVORI E’ PREVISTO PER IL 09.00 AGOSTO

LA CHIUSURA NON SARA’ ATTIVA NELLE NOTTI DEL SABATO E DELLA DOMENICA

SULLA A1 ROMA-NAPOLI

SARA’ CHIUSO IL CASELLO DI FROSINONE, IN DIREZIONE FIRENZE

QUESTA SERA DALLE ORE 21.00 E FINO ALLE 05.00 DI DOMANI MATTINA

PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA

ERA L’ULTIMA NOTIZIA

APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

VIABILITÀ 24 LUGLIO 2019 ORE 20.20 GINAPANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SULLA CRISTOFORO COLOMBO UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DAL RACCORDO A VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE OSTIA

CI SPOSTIAMO SULLA VIA FLAMINIA

LA STRADA E’ STATA CHIUSA RICORDIAMO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA IL KM 29 E IL KM 32

E’ STATO ISTITUITO UN BY PASS IN LOCALITA’ MONTEFALCO, VIETATO IL TRANSITO AI MEZZI CON CARICO SUPERIORE ALLE 3 TONNELLATE E MEZZO

FORTI DISAGI, CODE DA CASTELNUOVO DI PORTO E IL BIVIO PER MORLUPO, INDIREZIONE NORD

INOLTRE, E’ STATO ISTITUITO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI BUS SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO,

GLI STESSI BUS, NON POTENDO PERCORRERE GLI ITINERARI ORIGINARI A CAUSA DELLA CHIUSURA DELLA STRADA, DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI

ORA I CANTIERI

RICORDIAMO SUL RACCORDO ANULARE I LAVORI NOTTURNI, SVOLTI DA ANAS

TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA, IN INTERNA

IN FASCIA ORARIA 09.30-06.00

SI TRATTA DI LAVORI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA GALLERIA CASSIA

IL TERMINE DEI LAVORI E’ PREVISTO PER IL 09.00 AGOSTO

LA CHIUSURA NON SARA’ ATTIVA NELLE NOTTI DEL SABATO E DELLA DOMENICA

SULLA A1 ROMA-NAPOLI

SARA’ CHIUSO IL CASELLO DI FROSINONE, IN DIREZIONE FIRENZE

QUESTA SERA DALLE ORE 21.00 E FINO ALLE 05.00 DI DOMANI MATTINA

PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA

ERA L’ULTIMA NOTIZIA

APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Servizio fornito da Astral