Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 24 LUGLIO 2019 ORE 20.20 GINAPANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA CRISTOFORO COLOMBO UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DAL RACCORDO A VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE OSTIA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA FLAMINIA
LA STRADA E’ STATA CHIUSA RICORDIAMO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA IL KM 29 E IL KM 32
E’ STATO ISTITUITO UN BY PASS IN LOCALITA’ MONTEFALCO, VIETATO IL TRANSITO AI MEZZI CON CARICO SUPERIORE ALLE 3 TONNELLATE E MEZZO
FORTI DISAGI, CODE DA CASTELNUOVO DI PORTO E IL BIVIO PER MORLUPO, INDIREZIONE NORD
INOLTRE, E’ STATO ISTITUITO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI BUS SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO,
GLI STESSI BUS, NON POTENDO PERCORRERE GLI ITINERARI ORIGINARI A CAUSA DELLA CHIUSURA DELLA STRADA, DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI
ORA I CANTIERI
RICORDIAMO SUL RACCORDO ANULARE I LAVORI NOTTURNI, SVOLTI DA ANAS
TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA, IN INTERNA
IN FASCIA ORARIA 09.30-06.00
SI TRATTA DI LAVORI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA GALLERIA CASSIA
IL TERMINE DEI LAVORI E’ PREVISTO PER IL 09.00 AGOSTO
LA CHIUSURA NON SARA’ ATTIVA NELLE NOTTI DEL SABATO E DELLA DOMENICA
SULLA A1 ROMA-NAPOLI
SARA’ CHIUSO IL CASELLO DI FROSINONE, IN DIREZIONE FIRENZE
QUESTA SERA DALLE ORE 21.00 E FINO ALLE 05.00 DI DOMANI MATTINA
PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA
ERA L’ULTIMA NOTIZIA
APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
VIABILITÀ 24 LUGLIO 2019 ORE 20.20 GINAPANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA CRISTOFORO COLOMBO UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DAL RACCORDO A VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE OSTIA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA FLAMINIA
LA STRADA E’ STATA CHIUSA RICORDIAMO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA IL KM 29 E IL KM 32
E’ STATO ISTITUITO UN BY PASS IN LOCALITA’ MONTEFALCO, VIETATO IL TRANSITO AI MEZZI CON CARICO SUPERIORE ALLE 3 TONNELLATE E MEZZO
FORTI DISAGI, CODE DA CASTELNUOVO DI PORTO E IL BIVIO PER MORLUPO, INDIREZIONE NORD
INOLTRE, E’ STATO ISTITUITO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI BUS SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO,
GLI STESSI BUS, NON POTENDO PERCORRERE GLI ITINERARI ORIGINARI A CAUSA DELLA CHIUSURA DELLA STRADA, DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI
ORA I CANTIERI
RICORDIAMO SUL RACCORDO ANULARE I LAVORI NOTTURNI, SVOLTI DA ANAS
TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA, IN INTERNA
IN FASCIA ORARIA 09.30-06.00
SI TRATTA DI LAVORI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA GALLERIA CASSIA
IL TERMINE DEI LAVORI E’ PREVISTO PER IL 09.00 AGOSTO
LA CHIUSURA NON SARA’ ATTIVA NELLE NOTTI DEL SABATO E DELLA DOMENICA
SULLA A1 ROMA-NAPOLI
SARA’ CHIUSO IL CASELLO DI FROSINONE, IN DIREZIONE FIRENZE
QUESTA SERA DALLE ORE 21.00 E FINO ALLE 05.00 DI DOMANI MATTINA
PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA
ERA L’ULTIMA NOTIZIA
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