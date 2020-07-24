Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 24 LUGLIO 2020 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE
RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA, CODE IN DIMINUZIONE TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E TIBURTINA
IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SULLA PONTINA PER TRAFFICO RALLENTMENTI DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA EPIU’ AVANTI TRA CASTAGNETTA E APRILIA, TUTTO IN DIREZONE LATINA
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA, ANCHE QUI TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CAMBIAMO ARGOMENTO
UN EVENTO DI RISONANZA INTERNAZIONALE
IL RALLY DI ROMA CAPITALE, SONO PARTITE LE VETTURE DA GARA ALLE 19 DA CASTEL SANT’ANGELO
ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO NELL’AREA, LIMITAZIONI ATTIVE ANCHE IN ZONA EUR PER IL TEMPO NECESSARIO AL PASSAGGIO DELLE VETTURE DIRETTE A FIUGGI
L’EVENTO INTERESSERA’ DIVERSI COMUNI DEL FRUSINATE E, QUEST’ANNO SI SVOLGERA’ A PORTE CHIUSE
L’ARRIVO E’ PREVISTO DOMENICA PER LE 18 A FIUGGI DOVE SI SVOLGERA’ ANCHE LA CERIMONIA DEL PODIO, NEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA
E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE
A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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