Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2021 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 24 LUGLIO 2021 ORE 08:20 ERICA TERENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CODE PER INCIDENTE SULLA SP21 PALIANESE SUD ALL’ALTEZZA DI CASTELLACCIO; GLI INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SULL’AURELIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI ARANOVA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.
IL RALLY DI ROMA CAPITALE CAMBIA SCENARIO, I CONCORRENTI SI SFIDANO SUL PERCORSO DI GARA, TRA GLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO E GUARCINO. PER IL TRASFERIMENTO DELLE VETTURE SONO POSSIBILI RIPERCUSIONI SULLA VIABILITA’ DELLE STRADE INTERESSATE.
NELLO SPECIFICO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE REGIONALI DI FIUGGI, IL RACCORDO DI FIUGGI E LA SUBLACENSE
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DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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